В чем главное отличие «Генеральной репетиции» — первой выставки V-A-C, открытой при вашем участии — от других проектов фонда?

Тут две важные вещи. Первая: до этого мы еще не работали с коллекцией. Она собиралась последние несколько лет и напрямую связана с нашей институцией — в этой стране большинство этих экспонатов никто не видел. В этом смысле, это совершенно отдельный проект для нас — остальные проекты V-A-C были связаны с новыми, заказанными специально для выставок работами.

Второй момент, из-за которого мы и назвали выставку «Генеральной репетицией» — это первый проект фонда, который действительно пытается вступить в диалог с публикой. Этого мы надеемся достичь и в будущем, когда откроется ГЭС-2 — там мы собираемся использовать схожие темы и методологию.

Когда вы в последний раз были в ГЭС?

В январе. Сейчас это просто стройка с огромным котлованом глубиной в два этажа. Но все строится очень быстро — и уже не терпится посмотреть, как здание будет выглядеть на момент открытия.

На «Геометрию настоящего» я, к сожалению, попасть не смог (в тот момент Манакорда еще не работал в V-A-C — прим. ред.), но мне довелось побывать в здании электростанции еще до этого, в декабре 2016 года. Тогда здание еще не окончательно разобрали — в цехах еще оставалось какое-то оборудование — но оформление было почти тем же, что использовалось на «Геометрии настоящего».

Вы застали 7-ую Московскую международную биеннале современного искусства?

Да, я там побывал.

Как вам кажется, она была достаточно доступной для массовой публики?

Мне кажется, что концепт был хорошим, потому что его было довольно легко понять — он был связан как с метафорой (темой биеннале были «Заоблачные леса» — то, как люди уходят в сети-облака, отрываясь от леса, то есть прошлого и настоящего — Прим. Ред.), так и с состоянием, которое нам всем знакомо. Это состояние рассмотрели в контексте цифрового мира, который все мы интуитивно чувствуем. Некоторые работы были просто фантастическими.

В целом, я не уверен, насколько постижимым [биеннале] оказалась для массовой аудитории, но мне показалось, что куратор и его команда приложили максимум усилий для того, чтобы представить что-то инновационное, подталкивающее людей к тому, чтобы смотреть на вещи по-другому.

Мне кажется, что странные организационные моменты все-таки были — например, в каждой комнате все экспликации сбиты в одну кучу, из которой непонятно, где какая работа.

Хорошее замечание. Но мне кажется, что сейчас вообще странное время для биеннале. В прошлом, у них было больше финансирования, и в целом эта концепция родилась во время, когда некоторые страны хотели представить современное искусство, потому что у них не было для этого музеев или, например, им просто нужно было событие, которое бы привлекло поток людей. За свои первые 10-15 лет существования они привнесли в города очень экспериментальное искусство — именно в противовес местным музеям, как бы в ответ им. Музеям пришлось догонять биеннале — образовалась конкуренция, музеи стали выставлять больше современного искусства, делать более рискованные выставки, но денег со временем тоже стало меньше. То есть изначально эта роль отводилась биеннале, и в итоге они оказались внутри музеев — как и в случае с Московской биеннале, которая проходила в Третьяковской галерее. Это стадия, на которой биеннале помогут музеям переосмыслить себя — во всяком случае, я на это надеюсь.

Это подводит нас к вопросу об образовании среднестатистического посетителя. В музее Del Novcento в Милане, где я недавно был, маленьким детям показывают работы Лучио Фонтано — они с рождения впитывают в себя современное, менее конвенциональное искусство. В России такого нет: детям рассказывают про Репина с Серовым, несмотря на то, что наше наследие включает в себя намного больше экспериментального искусства. Да, они слышали про «Черный квадрат» и он даже висит в Третьяковке в свободном доступе, но многие до сих пор не понимают его идею, насмехаются над ней. Самые популярные выставки в Москве — это классическое искусство. На ней собираются огромные очереди, даже двери выламывают. Но покажите хотя бы Модильяни (которого современным художником-то и не назвать) среднестатистической пожилой женщине, которая большую часть жизни прожила в СССР, где искусство строго селекционировалось — ее скорее всего испугают эти черные глаза и диспропорции.

Вы затрагиваете очень важный момент — образованию нужно наверстать упущенное за последние годы. Это как раз тот момент, которому мы хотим посвятить как можно больше внимания с открытием ГЭС-2.