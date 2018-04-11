— Ты учился в СПБГу?

— Изначально да, на социологии. Но недоучился — после первого курса отчислился. Неинтересно стало — сам понимаешь, наука не прикладная. Козырять тем, что читаешь Кафку, Монтескье или каких-то авторов, — это, наверное, не самое лучшее в жизни, что тебе должно давать высшее образование.

— В Петербург ты переехал из-за учебы?

— Нет. В Питер я ехал, потому что мое проживание в Нижнем Тагиле, в Верхней Пышме или вообще где-либо — это [было] не очень здорово, не так я себя видел всю жизнь. А Питер — это все-таки повеселее.

— Что ты делал после того, как отчислился?

— Много чего. Работал в агентстве недвижимости, в такси. Разными приколюхами занимался.

— Правда, что свой первый трек ты решил написать в такси?

— Да. Мне было скучно на ночных заказах — поэтому развлекал себя музыкальными изысками. Тогда было два очень плохих тренда: один из них — это гомункул, другой — группа «Буерак». Я решил соединить одно плохое с другим, слепить из этого что-то уберплохое [трек «Спортивный гомункул»] — как раз по названию моего такси. Вышло довольно-таки плохо, чего я и добивался.

— Трек стал популярен во «ВКонтакте» и так ты стал набирать обороты?

— Ну да. Я много всякого шлака делал, и, наверное, каждый артист изначально должен подставить свою чакру под удар, чтобы потом уже воспользоваться более возвышенным положением.

— При этом ты искренне считаешь группу «Буерак» говном и хайпанул на них намеренно?

— Нет, слово «искренне» ко мне вообще не очень применимо, но ты же сам прекрасно понимаешь, что «Буерак» — это не самая идеальная группа, на которую стоит равняться. Ну тогда — да, может, они выехали на новом звучании. Но, откровенно говоря, это такое посредственное, временное явление.

— Потом ты начал выступать в «Ионотеке»?

— Нет, мое первое выступление было в пространстве под названием «БМ 50» у нас в Петербурге. Там проходил фестиваль «Пыльник» — мое первое явление перед людьми. Потом был еще какой-то фестиваль, а уже после меня занесло попутным ветром в «Ионотеку». Кто-то мне сказал: «Смотри, там выступают начинающие деятели искусства». Я подумал: «Ну ок, давай». Написал Ионову, и все, он говорит: приходи. Ну вот, мы поугорали, попели. Как-то так получилось.

— Вот ты говоришь, что делал шлак, говоря о «Гомункуле»...

— Ну я бы не стал такие выражения [использовать]...

— Я цитирую тебя, ты так это назвал.

— Когда?

— В разговоре только что.

— Я говорю: я две плохих вещи соединил и сделал более плохую, но это не значит, что это шлак. Есть фильмы, которые настолько плохи, что даже хороши — например, «Зеленый слоник».

— Хорошо. В какой момент ты стал делать что-то более серьезное или ты не разделяешь так свое творчество?

— Серьезное по чьим меркам?

— Ну это очень абстрактный вопрос. Ты в какой-то момент перестал делать намеренно плохо и просто делать то, что пишется?

— Так я всегда делаю то, что пишется, и это всегда намеренно ******* [отлично].