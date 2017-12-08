Взаимоотношения режиссера и зрителей

Проблематизация отношений с залом — важная тема для разговора применительно к этому спектаклю. Самое тривиальное в этом случае — подумать, что режиссер таким образом хотел запустить своего рода диалог со зрителем или провокацию, целью которой является занять время зрительской реакцией, показать зрителям самих себя. Именно на этом настаивают многие критики. Неверность такого подхода очевидна и подтверждается самим Богомоловым, который в совсем недавнем интервью ОТР буквально сказал: «Самый радикальный спектакль для меня тот, который не идет на контакт со зрителем». Дело в том, что Богомолов относится к такому типу художников, у которого к зрителю интерес сугубо зоологический. Он очень хорошо понимает, что люди с менее сложной психической и интеллектуальной организацией, чем у него, никакой своей реакцией не смогут дополнить его спектакль, а единственное, что смогут, — это продемонстрировать себя вульгарными животными, что и произошло на премьерных показах в октябре и ноябре. При всем циничном отношении Богомолова к окружающему миру вряд ли он задавался целью пробудить в зрителях плохое — ему на них было просто плевать. И это, кажется, редкий пример того спектакля, который способны испортить зрители: за их катастрофической реакцией совершенно невозможно понять, как этот спектакль работал бы, если бы в его первой части было действительно 40 минут кашля с тремя стихотворениями, если бы это перверсивное содержание не было разбавлено зрительской активностью. А лично у автора этого текста есть подозрения, что 40 минут кашля в абсолютной тишине и в этой сценографии — это событие мощнейшее, сопоставимое по эффекту со спектаклями, например, Ромео Кастеллуччи.

Очень понятно чувство зрителей, что их обманули. Это ощущение основано на предпосылке, что первые 40 минут спектакля «ничего не происходит» — и вот за это они заплатили. И здесь хочется еще раз подчеркнуть: 40 минут кашля в этой мощнейшей сценографии Ларисы Ломакиной (на сцене выстроено подобие кабинета с железными стенами, некогда покрашенными в бирюзовый цвет, но теперь изъеденными ржавчиной) — это само по себе событие, к которому важно прислушаться. Богомолов задался довольно тривиальной задачей — передать дух текста, ощущение романа «Волшебная гора». Об этом говорят как о радикальном жесте, но по меркам современного европейского постдраматического театра он таковым не является, стоит вспомнить хотя бы трилогию того же Кастеллуччи по «Божественной комедии» Данте: в его спектаклях нет ни слова из оригинального текста, нет даже персонажей и сколько-нибудь узнаваемой сюжетной канвы, а есть одно сплошное ощущение — такое, каким оно представляется итальянскому режиссеру.

Стандартной ошибкой зрителя, столкнувшегося с современным театром, тем более в таком его виде, является попытка вычленить смыслы. Ему кажется, что, когда происходит что-то непонятное, их обязательно провоцируют на внутреннее размышление, которое нужно оформить в слова, прийти к какому-то выводу. Это один из допустимых вариантов восприятия такого искусства, но он приводит к дискомфорту и разочарованиям. Богомолов в этом спектакле (как минимум в первой его части) работает — как хотелось бы верить — не со смыслами, а с состояниями и ощущениями. В еще одном интервью он говорит про «Волшебную гору»: «Описывать то, что получилось в результате — это все равно что, например, пересказывать перформанс или инсталляцию». В чем, если обобщать, цель перформанса или инсталляции? Погрузить зрителя или участника в определенное состояние. Если произведение сделано тонко, если в нем есть новация, то оно провоцирует наблюдателя на сложные эмоции. Расширение эмоционального спектра неизбежно приводит к усложнению человека, а усложнение человека — одна из важнейших целей современного искусства. Именно этого и следует ожидать от нового спектакля Константина Богомолова.