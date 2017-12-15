— Вы вообще никогда не используете текст в своих работах?

— Это правда, я долгое время работал хореографом в сотрудничестве с одним греческим режиссером и имел возможность наблюдать за тем, как он работает с текстом. Примерно тогда я понял, что у меня такого таланта нет.

— В таком случае знанием какого контекста должен обладать зритель, чтобы понимать ваши работы?

— Зрители не должны понимать мои работы — они должны интерпретировать их. Что может являться обязательным знанием для того, кто любит искусство и для кого увлечение искусством — способ развиваться? Я стараюсь и надеюсь, что у меня получается делать шоу, у которого есть разные уровни коммуникации, и есть такие, в которых не нужно знать, чтобы наслаждаться. У одного человека есть желание глубже проинтерпретировать, у другого нет, но оба получат удовольствие.

— Ваша миссия — увлечь людей процессом интерпретации?

— Нет, миссия — сильное слово. Я стараюсь создавать настолько хорошо, насколько я могу, прежде чем умру. И я люблю искусство, я наделен некоторыми способностями, связанными с искусством, могу рисовать, могу двигаться. Моя задача — извлечь максимум из этого, это и есть моя миссия, это личная вещь. И я люблю искусство, которое очаровывает и помогает мне расти и взрослеть, одухотворяться. Я надеюсь, что мои творения приносят удовольствие и развивают зрителя, который выбрал увидеть их. Я ничему не хочу научить, у искусства просто нет такой задачи. То, что делает другой художник со мной, открывает в моем восприятии пространства, о существовании которых я не предполагал.