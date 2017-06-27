Фонд «Фотодепартамент» после четырехлетнего периода перезапустил проект «Молодая фотография». Об этом The Village сообщили представители организации.

«Сайт „Молодой фотографии“ теперь не просто знакомит с новыми авторами и сообщает о результатах голосования — это выставочная, информационная и коммуникационная площадка для всех, кто интересуется современной фотографией. Мы хотим, чтобы „Молодая фотография“ была платформой, где молодые авторы из всех регионов страны получают возможность стать частью актуальной и развивающейся художественной среды», — рассказали в фонде.

На сайте появились два новых раздела. #EverydayImages — поток изображений, формирующийся из заявок участников, и «Блог», где собрана информация о предыдущих сезонах проекта и новости. Также «Фотодепартамент» намерен выпустить свое первое печатное издание «Амплитуда», которое будет состоять из десяти книг десяти российских авторов, работающих с фотографией.