В Московском музее современного искусства 4 июля откроется выставка школы современного искусства «Свободные мастерские» «Мастерская’17. Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту». Об этом сообщается на сайте музея. На выставке представят работы выпускников «Свободных мастерских» и других российских художников.

«В этом году, взяв за отправную точку исследование этнографа Марка Оже, кураторская команда „Мастерской“ предлагает зрителю подумать о географии повседневности и своих взаимоотношениях с ней. При помощи различных средств художники изучают среду обитания современного человека через понятие „ничейного“ пространства, введенное Оже для описания обезличенных мест временного пребывания, таких как супермаркеты, аэропорты и транспортные узлы. Художники исследуют транзитные зоны и личные пространства с помощью событий, происходящих внутри, следов, оставленных в них человеком, и, собственно, опыта и переживаний самого человека, таким образом, охватывая самый широкий спектр тем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на экспозиции представят работы более ста художников, в том числе аудио- и видеоинсталляции, живопись и фотографии. Большинство произведений создали в 2016–2017 годах, многие из них специально для выставки. «Среди нововведений этого года — участие специалистов философского факультета МГУ и Института философии РАН в подготовке образовательной программы, а также приуроченный к выставке фестиваль саунд-художников и композиторов», — отметили в музее.

Руководителями кураторской группы выступили Дарья Камышникова и Владислав Ефимов.