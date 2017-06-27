В Музее Москвы пройдет историческая выставка «К 870-летию Москвы. Москва глазами иностранцев». Об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

Экспозицию составят записи иностранных путешественников о столице, а также живописные и графические работы европейских художников, проживавших в городе со времен правления Петра I до 1917 года. На выставке можно будет увидеть гравюры и рисунки Адриана Шхонебека, Питера Пикарта, Генриха де Витта, Жерара Делабарта, Андре Дюрана, Огюста Кадоля и Филиппа Бенуа.

Кроме того, в экспозицию войдут характерные предметы повседневного быта горожан, а также аудио- и видеоматериалы от Arzamas с цитатами иностранцев о Москве и России.

Выставка пройдет с 30 июня по 25 августа.