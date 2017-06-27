На Московской станции скорой помощи в августе заработает музей. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Открытие планируется на праздничный период: в августе станция будет отмечать 130-летие со дня рождения своего основателя Александра Пучкова.

В музее будет представлен макет первой кареты скорой помощи в натуральную величину, дореволюционная и советская униформа сотрудников, редкие исторические документы и фотографии и медицинское оборудование, которое использовали на скорой в разные времена. Также посетители смогут посетить воссозданный рабочий кабинет Александра Пучкова.

Это первый проект для столичной станции. Желающие также могут предоставить свои экспонаты в распоряжение музея.