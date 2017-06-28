С 6 по 8 июля в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдет ретроспектива фильмов Квентина Тарантино. Об этом The Village сообщили ее организаторы, компания «Иноекино».

В рамках ретроспективы покажут четыре фильма режиссера: «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и две части «Убить Билла».

В Москве сеансы пройдут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — в «Авроре», в Екатеринбурге — в «Колизее» и в Новосибирске в «Победе».

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте «Иноекино».