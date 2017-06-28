На ВДНХ пройдет лекция импресарио Федора Елютина о продюсировании театральных проектов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Основатель театрального проекта Remote Moscow и спектакля для одного человека «Твоя игра» расскажет о новых форматах театра и адаптации зарубежных проектов для московской аудитории. Посетители узнают, почему театр покидает стены зданий и выходит на улицы, а также что нового предлагает российский театр.

Мероприятие начнется 28 июня в 19:00 в лектории «Рабочий и колхозница».