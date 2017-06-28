8 июля в столице отметят День московского транспорта. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Основным местом проведения праздника станет Фрунзенская набережная, где пройдет концерт участников проекта «Музыка в метро». На площадке установят различные виды городского транспорта: троллейбусы, автобусы, электробусы и такси. На выставке представят как ретроэкспонаты, так и самые современные модели. Здесь же в 21:45 состоится праздничный салют, после которого начнется ночной велопарад.

Кроме того, в Филевском автобусно-троллейбусном парке, Краснопресненском трамвайном депо, в электродепо метрополитена «Измайлово» и в ситуационном центре Центра организации дорожного движения пройдут экскурсии, которые по предварительной регистрации сможет посетить любой желающий.

Также в парке Горького откроется мобильный велопарк с коллекционными велосипедами, фан-велосипедами и велосипедами городской программы «Велобайк» и «Электробайк». Здесь же пройдет велофестиваль, на котором обучат фигурному вождению.

Кроме того, в «Сокольниках» состоятся мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и по игре на автосимуляторах. А на ВДНХ гостей ждут показательные выступления по мотофристайлу.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

В прошлом году Мосгордума приняла поправку к столичному закону, по которому День московского транспорта отмечается во вторую субботу июля.