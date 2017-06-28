В четверг, 29 июня, на ВДНХ откроется выставка «Астрономический фотограф года. Планеты, созвездия и туманности глазами фотографов со всего света». Об этом The Village сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«На выставке, приуроченной к конкурсу Insight Astronomy Photographer of The Year, будут показаны астрономические фотографии, экспонаты Политехнического музея и книги из собрания библиотеки Политехнического музея», — рассказали представители ВДНХ.

На снимках запечатлены космические объекты и значительные астрономические события 2016 года, снятые астрофотографами по просьбе Гринвичской королевской обсерватории. В результате конкурса отобрали 31 призера. Фотографии победителей выставят на ВДНХ.

«Помимо них, на выставке будут представлены предметы из коллекции музея, которые в разное время позволяли человечеству оказаться ближе к далеким космическим объектам: зрительные трубы и астрономические инструменты», — отметили в пресс-службе.

Выставка будет работать с 29 июня по 15 октября. Вход свободный.