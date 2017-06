Стали известны участники летней вечеринки Stay Hungry Backyard — «Дружба народов». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

На площадке представят 40 проектов с кухнями разных регионов. Так, Восток представят Duckit, «Утиные истории», «Тайяки Якусака», Ramen House, «Бардели» и Lao Lee.

Западную кухню можно будет попробовать в Umami Food & Truck, «Паста Дели», Fishbazaar, People & Pasta, Dog Eats Dog, «Доберман», The Burger Brothers, Ferma, «Юность», «Мох», Soul in The Bowl и Crab’n’Caviar.

Среднеазиатскими и кавказскими блюдами угостят «Дагестанская лавка», «Долмастер» и plov.com. Наконец, русская кухня представлена на фестивале «Кашеварней», Crabs are Coming, «Пян-се», «Чилим», Mishka.Food, «Черноморской лавкой» и «Вкляре». Также на вечеринке можно будет приобрести сладости и напитки.

Кроме того, на фестивале оборудуют зону причесок и тату-бар. Посетители смогут поучаствовать в конкурсе на быке Rodeo Challenge, а организаторы обещают провести свадебные церемонии в костюмах народов мира для всех желающих.

Мероприятие начнется в воскресенье, 2 июля, в 13:00 в деловом квартале «Новоспасский».