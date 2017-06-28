Посетителей «Аптекарского огорода» научат создавать собственный аромат на бесплатном мастер-классе, который состоится 2 июля. Об этом The Village сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«В Ботаническом саду МГУ „Аптекарский огород“ состоятся две бесплатные лекции об искусстве парфюмерии „Создание цветочных ароматов“ с дегустацией запахов и возможностью создать свой собственный аромат», — рассказала она.

На лекциях слушателей познакомят с понятиями «парфюмерия», «дистилляция», «анфлераж» и другими. На практической части посетители узнают, что такое пирамида аромата, и примут участие в дегустации и создании парфюмерных букетов.

Мероприятия начнутся в 12:00 и 16:00 в конференц-зале в оранжерейном комплексе. Для участия в мастер-классе нужна предварительная регистрация.