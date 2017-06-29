В Пушкинском музее открылась выставка «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства», приуроченная к 90-летию археологической деятельности музея на территории Восточного Крыма и Таманского полуострова. Об этом The Village рассказали организаторы выставки из фонда «Вольное дело».

Выставка посвящена истории и культуре двух центров древнейшего государства на территории России. Экспозицию составили 450 экспонатов VII–I веков до н. э. Так, в музее можно увидеть ордерные элементы храма Аполлона в Пантикапее, а также его новую реконструкцию.

Кроме того, в небольшой раздел по римскому времени вошли стол-алтарь с посвящением богине Дитагойе и мраморная голова Афины из дворца Спартокидов в Пантикапее.

Выставка продлится с 29 июня до 17 сентября.