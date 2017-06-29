В летних кинотеатрах «Пионер» пройдут показы современного французского кино в рамках четвертого ежегодного фестиваля «Французские каникулы». Об этом The Village сообщили представители кинотеатра.

Так, на открытии фестиваля в парке «Сокольники» состоится российская премьера фильма «Мистер Штайн идет в онлайн» с Пьером Ришаром. Кроме того, в программу вошли премьеры комедий «Безумные соседи» Филиппа де Шоврона и «Жених на двоих» Рем Кериси, а также мелодрама «Призраки Исмаэля» с Шарлоттой Генсбур, Марион Котийяр и Луи Гаррелем.

Все фильмы представят на французском языке с русскими субтитрами.

Показы будут проходить в «Сокольниках» и парке Горького каждый вторник с 4 июля по 22 августа. Ознакомиться с подробным расписанием и приобрести билеты можно на сайте кинотеатра «Пионер».