Магазин виниловых пластинок Dig 8 июля проведет вечеринку в честь своего семилетия. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал совладелец магазина Петр Чинават.

На вечеринке свои сеты отыграют Сергей Крылов, Тимур Омар, Стас Модник и другие диджеи. Также 8 июля на все виниловые пластинки, продающиеся в магазине, будет действовать скидка 10 %.

1 мая Dig открылся в новом месте — теперь магазин располагается в отдельном павильоне в саду имени Баумана. Там продаются виниловые пластинки, проигрыватели, а также книги.