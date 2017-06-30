В Новой Третьяковке с 4 июля по 10 августа пройдет цикл занятий «Музейная перезагрузка. Спорт в музее» — третья часть специального проекта «Физкультура в музее». Об этом The Village рассказали представители музея.

Каждые вторник и четверг будут организованы тематические экскурсии по выставкам «Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения» и «Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка», а также практические занятия в холлах и внутреннем дворе музея. Вход по билетам.

В рамках программы пройдут 11 занятий: три, посвященные выставке итальянского художника-сюрреалиста Джорджо де Кирико, и восемь — экспозиции современного искусства. На экскурсиях о творчестве де Кирико «можно испытать погружение в мир метафизического искусства, а опыт медитации в экспозиционном пространстве позволит лучше понять философию творчества художника».

В кратких экскурсиях по экспозиции «Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка» искусствоведы и сотрудники музея будут рассказывать о контексте, который позволяет вникнуть в замыслы современных художников и научиться понимать их произведения. Идеи экскурсий и спортивных занятий образуют тематические пары: физическая «перезагрузка» будет связана с необычными видами спорта, такими как фехтование, йога, шахматы, го.

Экскурсия Описание Время

«Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения» и практика медитации Экскурсию ведет искусствовед Третьяковской галереи Мария Разгулина. За практику будет отвечать преподаватель по кундалини-йоге Леонид Саблин 4 июля с 18:00 до 20:00 20 июля с 08:00 до 10:00 13 июля с 08:00 до 10:00

«Дуэли в искусстве 1960–70-х: выход в „Красную дверь“» и фехтование Экскурсию ведут искусствовед, куратор проекта «Оттепель» Юлия Воротынцева и мастер спорта по фехтованию Анна Ансталь 11 июля с 18:00 до 20:00 10 августа с 08:00 до 10:00

«Дышу/слышу: от „Коллективных действий“ до „Медицинской герменевтики“» и йога Экскурсию ведут искусствовед Анастасия Курляндцева и йоготерапевт, практикующий врач лечебной физкультуры Мария Аркадьева 18 июля с 18:00 до 20:00 6 июля с 08:00 до 10:00

«Интеллектуальные игры художников» и го Экскурсию проведут руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова и инженер Алексей Нечаев 25 июля с 18:00 до 20:00

«От „Мухоморов“ до „Чемпионов мира“» и бокс Экскурсию ведут Галина Шубина, искусствовед, хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи, и Сергей Карпов — тренер-универсал 360, 24/7 (тренерский стаж с любителями и профессионалами бокса — более 5 лет) 1 августа с 08:00 до 10:00

«От „Движения“ к жесту» и балет Экскурсию ведут историк искусства Сергей Фофанов и Ирина Га, окончившая Академию русского балета имени Вагановой 3 и 8 августа с 08:00 до 10:00