С 5 по 30 июля в центре творческих индустрий «Фабрика» пройдет международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

В 2017 году фестиваль проходит без открытого приема заявок. На нем подведут промежуточные итоги первых семи лет работы российских и зарубежных художников, уже участвовавших в программе. На выставке «Флешбэк» в зале «Оливье» зрителям покажут ретроспективу их картин и новые проекты.

Кроме того, в специальную программу «Сейчас&Потом» вошли новые работы с фестивалей Videoformes (Франция) и Video Art Miden (Греция), а также ретроспектива программ разных лет с фестивалей CologneOFF (Германия), Magmart (Италия), IVAHM (Испания), Visualcontainer (Италия) и Still Laps Video Art (Франция).

Гостей мероприятия также ждут перформансы, встречи с художниками и круглые столы.

Открытие фестиваля состоится 5 июля в 20:00 в ЦТИ «Фабрика» по адресу: Переведеновский переулок, строения 18, 1 и 4, первый этаж. Вход свободный. Более подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.