В парке «Кузьминки» пройдет благотворительный семейный фестиваль Family Pets. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале можно поиграть с собаками и кошками из приюта для бездомных животных, а также выбрать себе питомца. Кроме того, в программе — мастер-классы, зона аквагрима, благотворительный маркет и лекции от ветеринаров, кинологов и зоопсихологов.

Мероприятие, организованное в рамках проекта «Животные в городе», начнется 8 июля в 12:00 и продлится до 18:00. Собранные на фестивале деньги направят на помощь бездомным животным.