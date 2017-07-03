В лектории музейно-выставочного центра «Рабочий и колхозница» 5 июля начинается совместный образовательный проект журфака МГУ и ВДНХ — «Фотосреды». Об этом The Village рассказали организаторы курсов.

Лекция Время

Фотожурналист агентства «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ Владимир Вяткин рассказывает про особенности развития современной фотожурналистики. 5 июля, 19:00

Заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ, доцент факультета журналистики МГУ Олег Бакулин объяснит про цифровую манипуляцию как одну из проблем фотожурналистики. 19 июля, 19:00

Преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ журфака МГУ Юрий Трубников о современной тревел-фотографии. 26 июля, 19:00

Программа курса и дополнительная информация размещена здесь. Вход в лекторий свободный. В августе программу продолжат «Литературные среды», где о классических произведениях расскажут профессора журфака МГУ.