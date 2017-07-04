Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут показы 14 советских фильмов. Об этом со ссылкой на пресс-службу сети «Москино» сообщается на сайте правительства города. Показы пройдут 8 и 9 июля, вход — бесплатный.

Фильм и дата показа Кинотеатр

«По семейным обстоятельствам», 8 июля, 12:00 «Березка»

«Обыкновенный человек», 8 июля, 19:00 «Полет»

«Когда деревья были большими», 8 июля, 12:00; «Мама вышла замуж», 9 июля, 16:00 «Сатурн»

«Дом, в котором я живу», 8 июля, 12:00 «Космос»

«Дети Дон Кихота», 8 июля, 12:00; «Шумный день», 9 июля, 12:00 «Салют»

«Сережа», 8 июля, 11:00 «Юность»

«Звезда пленительного счастья», 9 июля, 18:00; «Старший сын», 8 июля, 18:00 «Молодежный»

«Большая семья», 8 июля, 11:00; «Наш дом», 9 июля, 11:00 «Вымпел»

«Однажды двадцать лет спустя», 8 июля, 14:00 «Искра»

«Здравствуй и прощай», 8 июля, 13:00 «Спутник»

«Мы специально составили программу таким образом, чтобы она включала в себя фильмы абсолютно разных жанров. Но при этом все они повествуют о семейных отношениях, о светлых чувствах. Зрители смогут посмотреть и комедии, и мелодрамы, и драмы. К тому же в нашем праздничном репертуаре представлены фильмы разных советских периодов: это и классика оттепели, и конечно, киноленты 1970-х годов. В этот период было снято много картин, посвященных отношениям мужчины и женщины», — заявили в пресс-службе.