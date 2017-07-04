В российских городах пройдут передвижные выставки картин из собраний Третьяковской галереи. Об этом сообщает агентство «Москва».

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций в рамках проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Так, в Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке выставят оригинальные полотна мастеров XX века, в том числе Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского и Татьяны Яблонской.

Кроме того, в Сочи, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге состоятся показы мультимедийных спектаклей, на которых представят произведения Ивана Шишкина, Ильи Репина, Марка Шагала, Казимира Малевича, Исаака Левитана и Валентина Серова.

Всего по стране отправятся более 100 полотен, в число которых также войдут картины из собраний Института русского реалистического искусства.