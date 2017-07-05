Сеть кинотеатров «Москино» покажет ретроспективу фильмов Карена Шахназарова в честь 65-летия режиссера. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В шести кинотеатрах сети пройдет 27 бесплатных показов, на которых можно увидеть 14 картин режиссера. В программу включены практически все работы Шахназарова — от первой полнометражной ленты «Добряки» 1979 года до фильмов 2000-х годов, таких как «Белый тигр».

Ретроспектива откроется в четверг, 6 июля, музыкальной драмой «Зимний вечер в Гаграх» 1985 года, которую покажут в кинотеатре «Космос». Ознакомиться с подробным расписанием программы можно на сайте московской мэрии.