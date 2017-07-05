Проект Inliberty и архитектурная школа МАРШ 24–28 июля проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории». Об этом The Village сообщили представители организаторов воркшопа.

«Воркшоп посвящен разработке нового языка исторических памятников для современной России. Материалом воркшопа станет проект „Семь дат“ — рассказ о семи событиях недавней истории, в которых российское общество отстаивало свои свободы или завоевывало новые», — рассказали они.

Занятия будут проходить в семи группах под руководством семи кураторов: архитекторов Евгения Асса и Александра Бродского, художника Ирины Кориной, теоретика паблик-арта Арсения Сергеева, медиахудожника Анны Титовец, журналиста Юрия Сапрыкина и музыканта Сергея Невского.

К участию в воркшопе приглашаются архитекторы, дизайнеры, фотографы, художники, философы, антропологи, программисты, музыканты и историки. Участие в нем бесплатно. До 15 июля желающие записаться на воркшоп должны прислать организаторам на почту contest@inliberty.ru свои портфолио и сопроводительные письма.

Воркшоп пройдет в архитектурной школе МАРШ. Презентация его результатов состоится 28 июля.