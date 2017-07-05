В «Киносквере» Российского военно-исторического общества пройдет показ мультфильмов начала XX века. Об этом сообщается на сайте организации.

В программе — картины «Месть кинематографического оператора» и «Прекрасная Люканида или война усачей и рогачей» Владислава Старевича, а также «Ночь на Лысой горе» и «Нос» Александра Алексеева. Перед сеансом зрителям расскажут о родоначальнике кукольной анимации Владиславе Старевиче.

Мероприятие начнется 6 июля в 20:30.