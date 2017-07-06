В России 5 августа впервые состоится аналог американского фестиваля Burning Man. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя регионального отделения Burning Man Russia Екатерину Винникову.

«Один из форматов фестиваля Burning Man — это проведение региональных „бернов“. Подобные фестивали уже есть в Израиле, Африке и так далее. У нас тоже есть такая идея. Мы ищем места в Калмыкии, Астраханской области, в Волгоградской области. Но это далеко и долго, поэтому мы решили начать с проведения небольшого мероприятия — фестиваль должен расти постепенно. Он состоится 5 августа в Калужской области», — рассказала Винникова.

При этом количество билетов будет ограничено, всего ожидается 100–200 человек.

Фестиваль Burning Man ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок в США. Во время события участники строят арт-объекты и инсталляции, устраивают перформансы, разъезжают на арт-карах и велосипедах.