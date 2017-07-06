В воскресенье, 9 июля, в лектории музейно-выставочного центра «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет День еврейской культуры. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля пройдут кулинарные и танцевальные мастер-классы. Гости смогут научиться готовить настоящий кошерный хумус и танцевать еврейские танцы. Также на фестивале прочтут лекцию о еврейской жизни в России и Восточной Европе.

Помимо этого, в программе фестиваля — показ и обсуждение фильма братьев Коэн «Серьезный человек» и 3D-экскурсии по Еврейскому музею и центру толерантности. Также там разыграют билеты и сертификаты на экскурсии, скидки в кафе и в книжном магазине Еврейского музея.

Фестиваль начнется в 13:00, а закончится в 22:30 по адресу: ВДНХ, лекторий «Рабочий и колхозница», пр-т Мира, 123б. Вход на все мероприятия свободный. Более подробную информацию о программе фестиваля можно узнать здесь.