В Государственном историческом музее 12 июля откроется выставка «Чудеса России», в экспозицию которой войдут изображения более 100 природных и архитектурных объектов из музейных архивов. Об этом со ссылкой на организаторов выставки сообщает информагентство «Москва».

«Основа экспозиции — это ее мультимедийная часть: мы разделили рукотворные и нерукотворные памятники России, то есть природные чудеса и архитектуру. Основная задача выставки — показать красоту русских необъятных земель. Россия в шоу показана как отдельная планета, в которой сосуществуют четыре стихии: земля, воздух, вода и огонь. Кроме того, большинство из этих мест находятся под охраной ЮНЕСКО, нам было важно заинтересовать и влюбить зрителей в эти уникальные красоты», — заявил организатор выставки Олег Маринин.

Также на выставке представят работы художника Михаила Рошняка. «Посетители смогут увидеть два типа работ Михаила Рошняка: абстракции, написанные землей, и ассамбляжи (картины с интегрированными в них внешними материалами: доски, игра света и так далее)», — добавили организаторы.

Выставку приурочили к Году экологии в России. Она пройдет до 31 октября.