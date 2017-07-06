Московский фестиваль конного искусства и спорта стартует на ВДНХ 8 июля. Об этом The Village сообщили в пресс-службе выставки.

В течение трех недель по выходным дням на выводном кругу рядом с павильоном № 42 «Животноводство» пройдут соревнования юных всадников и показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Всего в программе фестиваля три соревнования по конному спорту и пять показательных выступлений.

Место Соревнование Дата и время

Детские соревнования по выездке на пони 8 июля, 12:00–14:00

Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды 8 июля, 15:00–16:00

Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды 9 июля, 14:00–15:00

Детские соревнования по конкуру 15 июля, 12:00–14:00

Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды 15 июля, 15:00–16:00

Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды 16 июля, 14:00–15:00

Шоу-конкур «Жизнь, а не просто спорт» 22 июля, 12:00–14:00

Показательное выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка 22 июля, 15:00–16:00

Вход на фестиваль бесплатный.