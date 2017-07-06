На ВДНХ 8 июля стартует фестиваль конного искусства и спорта
Московский фестиваль конного искусства и спорта стартует на ВДНХ 8 июля. Об этом The Village сообщили в пресс-службе выставки.
В течение трех недель по выходным дням на выводном кругу рядом с павильоном № 42 «Животноводство» пройдут соревнования юных всадников и показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды. Всего в программе фестиваля три соревнования по конному спорту и пять показательных выступлений.
Место
Соревнование
Дата и время
Детские соревнования по выездке на пони
8 июля, 12:00–14:00
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
8 июля, 15:00–16:00
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
9 июля, 14:00–15:00
Детские соревнования по конкуру
15 июля, 12:00–14:00
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
15 июля, 15:00–16:00
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
16 июля, 14:00–15:00
Шоу-конкур «Жизнь, а не просто спорт»
22 июля, 12:00–14:00
Показательное выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
22 июля, 15:00–16:00
Вход на фестиваль бесплатный.
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