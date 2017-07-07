C 10 июля в Московском зоопарке можно будет посетить бесплатные вечерние прогулки. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Экскурсии будет вести директор зоосада Светлана Акулова. Она познакомит гостей со своими любимыми обитателями, расскажет об их повадках, а также о том, как устроен крупнейший зоопарк страны. Отмечается, что каждая экскурсия будет проводиться для жителей конкретного района Москвы.

Экскурсии будут проходить по понедельникам. Максимальное количество человек в группе — 25. Первая прогулка состоится 10 июля с 20:00 до 21:00. Она организована для жителей Пресненского района столицы.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно предъявить паспорт. Входной билет в зоопарк, как и сама экскурсия, будет бесплатным. Если житель Пресненского района придет со спутником, живущим в другом районе, тот тоже сможет попасть на прогулку.

В августе на сайте зоопарка появится страница, где свои заявки смогут оставлять жители других районов Москвы. Экскурсии организуют для горожан из тех районов, откуда придет наибольшее число заявок. Записаться на экскурсию можно здесь.

Также 8 июля в День любви, семьи и верности в Московском зоопарке пройдут бесплатные экскурсии для всей семьи. В этот день посетителям расскажут о самых крепких парах столичного зоосада. Начнутся экскурсии в 11:00 возле главного входа в зоопарк.