В пяти парках столицы 11 июля откроется фотовыставка «Заповедники России»
В рамках Года экологии 11 июля в пяти парках столицы откроется фотовыставка «Заповедники России». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Выставка призвана привлечь внимание к охране природы и показать москвичам и гостям города биологическое разнообразие заповедных, особо охраняемых природных территорий в разных уголках страны.
Так, на ней представят работы 11 фотографов. Большая часть фотографий выставляется в Москве впервые.
Выставка
Парк
Фотографии заповедника «Брянский лес». В 2017 году заповедник отмечает 30-летие с момента создания
сад имени Баумана
Изображения Национального парка «Паанаярви». Его территория знаменита нетронутой природой с богатым животным и растительным миром
Таганский парк
Фотографии Сохондинского заповедника
Сиреневый сад
Фото национального парка «Водлозерский», который является биосферным резерватом ЮНЕСКО
парк «Фили»
Фотографии заповедника «Кузнецкий Алатау». Там господствуют таежные ландшафты с зарослями вековых хвойных деревьев
Гончаровский парк
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