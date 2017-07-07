В рамках Года экологии 11 июля в пяти парках столицы откроется фотовыставка «Заповедники России». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Выставка призвана привлечь внимание к охране природы и показать москвичам и гостям города биологическое разнообразие заповедных, особо охраняемых природных территорий в разных уголках страны.

Так, на ней представят работы 11 фотографов. Большая часть фотографий выставляется в Москве впервые.

Выставка Парк

Фотографии заповедника «Брянский лес». В 2017 году заповедник отмечает 30-летие с момента создания сад имени Баумана

Изображения Национального парка «Паанаярви». Его территория знаменита нетронутой природой с богатым животным и растительным миром Таганский парк

Фотографии Сохондинского заповедника Сиреневый сад

Фото национального парка «Водлозерский», который является биосферным резерватом ЮНЕСКО парк «Фили»