В июле в институте «Стрелка» пройдет второй кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival
С 19 по 28 июля в институте «Стрелка» пройдет второй кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.
Дата и фильм
Режиссер
17 июля, «Аритмия» — лирическая трагикомедия о выборе между спасением себя и спасением других
Борис Хлебников
22 июля, «Сувенир» — фильм о противоречивых отношениях между забытой артисткой и юношей в самом начале пути
Баво Деферн
25 июля, «Нашла коса на камень» — фильм о коллективной травме российского общества и о призраках советского прошлого в наши дни
Анна Крайс
26 июля, «Хорошее время» — триллер о двух братьях, оказавшихся по разные стороны тюремной решетки
Бен и Джошуа Сафди
Начало всех сеансов — 22.00. Билеты можно приобрести на сайте «Стрелки» или в «Рамблер Кассе». Стоимость одного билета — от 400 до 700 рублей. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Полная программа фестиваля будет объявлена 13 июля.
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