С 19 по 28 июля в институте «Стрелка» пройдет второй кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Дата и фильм Режиссер

17 июля, «Аритмия» — лирическая трагикомедия о выборе между спасением себя и спасением других Борис Хлебников

22 июля, «Сувенир» — фильм о противоречивых отношениях между забытой артисткой и юношей в самом начале пути Баво Деферн

25 июля, «Нашла коса на камень» — фильм о коллективной травме российского общества и о призраках советского прошлого в наши дни Анна Крайс

26 июля, «Хорошее время» — триллер о двух братьях, оказавшихся по разные стороны тюремной решетки Бен и Джошуа Сафди

Начало всех сеансов — 22.00. Билеты можно приобрести на сайте «Стрелки» или в «Рамблер Кассе». Стоимость одного билета — от 400 до 700 рублей. Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Полная программа фестиваля будет объявлена 13 июля.