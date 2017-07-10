Вечером в воскресенье, 9 июля, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников выступил перед актерами и зрителями по случаю закрытия сезона в театре. Видео с его речью на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал драматург Евгений Казачков.

Свою речь Серебренников посвятил нападкам на театр. «Все напасти проходят, сменяются режимы, сменяются деятели, сменяются ситуации, остается искусство», — заявил он.

При этом режиссер отметил, что оказался в «удивительной» ситуации, когда он может приехать «со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было». Речь идет о балете «Нуреев» в Большом театре, который отменили за несколько дней до премьеры, и спектакле «Сон в летнюю ночь», который, по мнению правоохранителей, так и не показали зрителям, несмотря на полученное финансирование.

«Все было в этом удивительном сезоне. Это мы никогда не забудем, но мы это простим. Потому что это незначительный эпизод в нашей бурной жизни. А главное содержание нашей жизни — это все-таки театр, искусство, которым все мы занимаемся. На фоне любых климатических изменений мы все равно останемся замечательной компанией прекрасных молодых людей, которым хочется передавать зрителям свою огромную любовь», — добавил Серебренников.

Кроме труппы театра, среди гостей «Гоголь-центра» также можно было увидеть бизнесмена Романа Абрамовича, бывшего руководителя столичного департамента культуры Сергея Капкова, режиссера Константина Богомолова, журналиста и писателя Михаила Зыгаря и других.

Ранее The Village рассказывал, каким нападкам подвергался «Гоголь-центр» после того, как его художественным руководителем стал Кирилл Серебренников.