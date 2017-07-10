Во вторник, 11 июля, вход в галерею художника Ильи Глазунова будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента культуры.

Галерея находится около станции метро «Кропоткинская» — в доме 13 на Волхонке. Здесь же посетители смогут оставить запись в книге памяти о художнике.

Художник Илья Глазунов умер в ночь на 9 июля на 88-м году жизни от сердечной недостаточности. Его первая выставка состоялась в Москве в 1957 году. При этом дипломную работу художника «Дороги войны» об отступлении Красной армии запретили как противоречащую советской идеологии. С 1987 года Глазунов занимал пост ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, которую сам и основал.