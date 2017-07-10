В среду, 12 июля, в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» пройдет лекция галериста и магистра истории искусств университета аукционного дома Christie’s и университета Глазго Ольги Меликьян «Пять великих кутюрье: как создавали стиль XX века». Об этом сообщается на сайте академии издательства «Просвещение».

«Шанель, Скиапарелли, Диор, Живанши, Кассини — сложно назвать более разных дизайнеров XX века, однако именно они создали образы, знакомые с детства: „Стиль Шанель“, шляпка-каблук, New Look, черно-белый Голливуд… У каждого из кутюрье были идейные вдохновители, музы, соратники, которые так или иначе помогали развивать моду XX века», — говорится в сообщении.

Лекция начнется в 19:00. Вход — бесплатный. Необходима регистрация, ее можно оформить по ссылке.