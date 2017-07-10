«Музеон» отметит свой 25-й день рождения 14 июля: в этот день в парке состоятся концерты, кинопоказ, экскурсии и не только. Об этом The Village сообщили его представители.

Программа:

12:00 Экскурсия «От Петра I до пушкинских героев Нескучного сада» (перед главным входом в парк Горького)

14:00 Экскурсия «Прогулки с вождями» (у входа в «Музеон» рядом с инфобоксом)

15:00 Фотовыставка «Музеон: от крымских татар до парка искусств» (рядом с переходом под Крымским мостом)

16:00 Квест «Игра в прятки с вождями» (у входа в «Музеон» рядом с инфобоксом)

17:00 Contemporary Dance (деревянная терраса перед фонтаном)

18:00 Лекция Дениса Бояринова (летний кинотеатр)

18:00 Концерт Ukulele Sunset (у входа в парк со стороны Мароновского переулка)

21:30 Концерт Piano Summer с участием Мартина Кольстеда и Мурата Кабардокова (купол Alpbau, зона пляжа, вход с Мароновского переулка)

22:00 Кинопоказ фильма «Роден: divino#inferno» (летний кинотеатр «КАРО Музеон»)

Вход на все мероприятия, кроме кинопоказа, свободный.