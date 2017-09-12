Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает агентство RNS.

В пресс-службе компании подчеркнули, что это вынужденное решение, которое приняли «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети.

«Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей», — сообщил глава сети Роман Линин.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. В некоторых городах уже проходят предпремьерные показы картины. 11 сентября один из них состоялся во Владивостоке. Увидевшие драму зрители поделились своими впечатлениями с The Village.