Стали известны детали программы фестиваля циркового искусства «Идол»
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный озвучил детали программы международного фестиваля циркового искусства «Идол». Об этом сообщает агентство «Москва».
Участниками мероприятия станут дрессировщики хищных животных Наталья и Андрей Широкаловы, работающие с леопардами, черными пантерами, тиграми и лиграми.
Частью фестиваля станет номер с управляющей дирижаблем обезьяной. Также Запашный пообещал «экзотический, единственный в своем роде номер» с дрессированными пеликанами и попугаями.
Фестиваль циркового искусства «Идол» пройдет с 14 по 17 сентября в Большом Московском цирке.
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