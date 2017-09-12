Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный озвучил детали программы международного фестиваля циркового искусства «Идол». Об этом сообщает агентство «Москва».

Участниками мероприятия станут дрессировщики хищных животных Наталья и Андрей Широкаловы, работающие с леопардами, черными пантерами, тиграми и лиграми.

Частью фестиваля станет номер с управляющей дирижаблем обезьяной. Также Запашный пообещал «экзотический, единственный в своем роде номер» с дрессированными пеликанами и попугаями.

Фестиваль циркового искусства «Идол» пройдет с 14 по 17 сентября в Большом Московском цирке.