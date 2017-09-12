В воскресенье, 17 сентября, на востоке Москвы пройдет первая инклюзивная городская экскурсия проекта «Все на выход». Об этом сообщается в фейсбуке мероприятия.

«В ее рамках мы попытаемся собрать самых разных людей: местных жителей и гостей из других частей столицы, музыкантов, художников и других работников культуры, людей разных возрастов, в том числе людей с инвалидностью, — чтобы вместе прогуляться по спальным районам Москвы, поговорить об их достопримечательностях, по-новому взглянуть на то, что казалось раньше обыденным и скучным, а также послушать веселую музыку и просто хорошо провести вместе время», — говорится в описании мероприятия.

Прогулка начнется в Музее Вадима Сидура и пройдет в сопровождении джазового оркестра «Вторая линия» по районам Новогиреево и Перово. Вход — бесплатный, нужна регистрация.

Экскурсию организовали: музейно-выставочное объединение «Манеж», Государственный музей — культурный центр «Интеграция», Парк культуры и отдыха «Перовский», «Центр лечебной педагогики», оркестр «Вторая линия» и независимый куратор Мария Сарычева.