Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин решил прекратить споры по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом он рассказал «Ведомостям».

Так, Говорухин организовал показ картины в Госдуме 26 октября, одновременно с ее выходом в широкий прокат. Он отметил, что уже смотрел «Матильду». «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет. Фильм не является документальным, в нем присутствует фантазия создателей картины», — сказал он.

Однако по его словам, кроме дневников Матильды Кшесинской, существует множество документальных материалов, в том числе воспоминания представителей царской семьи, многие из которых были свидетелями романа Николая II с балериной. «Свидетельств огромное количество», — заключил Говорухин.

Чиновник подытожил, что пора положить конец конфликтам из-за фильма. «Поклонская, творя добро, из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы», — добавил он.