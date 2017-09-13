В Госдуме заступились за «Матильду»
Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин решил прекратить споры по поводу фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом он рассказал «Ведомостям».
Так, Говорухин организовал показ картины в Госдуме 26 октября, одновременно с ее выходом в широкий прокат. Он отметил, что уже смотрел «Матильду». «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет. Фильм не является документальным, в нем присутствует фантазия создателей картины», — сказал он.
Однако по его словам, кроме дневников Матильды Кшесинской, существует множество документальных материалов, в том числе воспоминания представителей царской семьи, многие из которых были свидетелями романа Николая II с балериной. «Свидетельств огромное количество», — заключил Говорухин.
Чиновник подытожил, что пора положить конец конфликтам из-за фильма. «Поклонская, творя добро, из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы», — добавил он.
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