В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) 1 октября откроется выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. Посетители увидят цикл работ «Октябрь», созданных художником Александром Лабасом. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Уточняется, что цикл «Октябрь» занимает особое место в истории советского искусства на тему революции. Работы этой серии традиционно участвуют в крупных российских и зарубежных выставках, посвященных 20–30-м годам прошлого века.

Всего на выставке можно будет увидеть около 50 графических и живописных работ художника. Мероприятие будет сопровождаться обширной образовательной программой и специальными проектами, в том числе серией еженедельных лекций «Арт-ланч». Посетителям также покажут фильм «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, который был снят с проката в 1933 году.

В день открытия вход на выставку будет бесплатным. Она продлится до 10 декабря.