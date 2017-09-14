Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2018 начал продажу билетов. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

На данный момент для предзаказа доступно ограниченное количество билетов — 2 тысячи — по специальной цене 3 500 рублей. Стандартный билет дает возможность без ограничений посещать все зоны фестиваля во все дни. Оформить билеты по предзаказу можно здесь.

В 2018 году фестиваль AFP традиционно пройдет под Нижним Новгородом и отметит свой пятилетний юбилей.

Ранее The Village поговорил с гендиректором фестиваля Виктором Шкипиным и узнал, как создается мероприятие такого масштаба.