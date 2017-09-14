В Москве с 27 сентября по 9 октября пройдет фестиваль независимого американского кино Amfest. Об этом The Village рассказали его организаторы.

На фестивале покажут две нью-йоркские комедии «Ты — мне, я — тебе» и «Бывший парень по соседству», а также нуар «Смерть на Аляске», драму «Кэти уезжает», а также «Порту», ставший одним из последних фильмов Антона Ельчина.

В серию документальных фильмом войдут картина про джазмена Джона Колтрейна «В поисках Колтрейна», история о сценаристе «Бегущего по лезвию» Хэмптона Фенчера («Сбежавший с лезвия») и рассказ о реальном прототипе Рокки, боксере Чаке Вепнере («Реальный Рокки»).

Откроется фестиваль новым совместным фильмом Дага Лаймана и Тома Круза «Сделано в Америке», снятым по реальной истории американского авиапилота, ставшего курьером колумбийского наркокартеля.

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.