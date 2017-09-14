На онлайн-платформе «Пилигрим» представили специальную программу в рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Об этом The Village рассказали представители проекта.

На сайте собраны российские документальные картины — участники и победители «Национального конкурса» фестиваля прошлых лет. Они доступны для бесплатного и легального просмотра. Каждый зритель может перевести деньги создателям фильмов.

Среди фильмов программы: «Огонь» Нади Захаровой, «Саламанка» Руслана Федотова и Александры Кулак, «Кардиополитика» Светланы Стрельниковой, «Моя родня» Родиона Исмаилова и другие.

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. Показы фильмов-победителей Международного конкурса фестиваля состоятся в Москве с 18 по 24 сентября.