В башне «Федерация. Восток» в «Москва-Сити» откроют самую высокую в Европе смотровую площадку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Площадка появится на 89-м этаже 97-этажного здания. Она получит название «Panorama 360» и включит в себя десять интерактивных зон, а также фабрику по производству мороженого «Чистая линия». Кроме того, проект планирует принимать арт-выставки, лекции, кинопоказы, мультимедийные спектакли и концерты, а экскурсионная программа будет включать в себя проекционное шоу об истории Москвы с дополненной панорамой города.

По словам гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова, площадку введут в эксплуатацию в ближайшие два-три месяца одновременно с самой башней, работы в которой практически завершены.