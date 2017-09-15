«ВКонтакте» и Amediateka покажут церемонию «Эмми-2017» в прямом эфире. Об этом The Village сообщили в пресс-службе соцсети.

Пользователи «ВКонтакте» смогут бесплатно следить за вручением премии американской телевизионной академии в сообществе vk.com/amediateka. Также прямая трансляция будет идти на канале AMEDIA Premium.

Трансляция пройдет в ночь с 17 на 18 сентября. Показ красной ковровой дорожки начнется в 02:00 по московскому времени, а основная церемония стартует в 03:00.

Церемонию вручения премии проведет телеведущий Стивен Кольбер, известный по своему шоу The Late Show with Stephen Colber.