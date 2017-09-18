В Парке ремесел ВДНХ 23 и 24 сентября состоится первый в России фестиваль стекла Moscow Glass Fest. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Так, например, в лектории «Дома ремесел» 23 сентября в 14:00 расскажут об истории стеклоделия, а на следующий день в это же время познакомят с мозаикой московского метро.

Вместе с тем ожидается зрелищное шоу «Древнее стеклоделие», в ходе которого установят мини-версию ремесленной мастерской по производству стеклянных бус и изготовят стеклянные изделия древним способом.

На выставке работ художников по стеклу представят скульптуры, инсталляции, картины, арт-объекты и образцы, выполненные в техниках спекания стекла, моллирования, гутной и гравировки.

Кроме того, в программе мероприятия — 20 мастер-классов по основным видам работ со стеклом в техниках фьюзинг (спекание стекла), витраж, роспись по стеклу, лэмпворк (работа на горелке), стеклодувная техника и мозаика. Здесь гости сами смогут изготовить картинку, украшение, подвеску или магнит.

Фестиваль продлится с 12:00 до 19:00. Вход свободный.