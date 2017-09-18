В среду, 20 сентября, в «Цеху красного» центра современного искусства «Винзавод» откроется выставка с инсталляцией «Template of Life» художественной группы Recycle Group. Об этом The Village рассказали представители ЦСИ.

«Главный объект инсталляции — капсула, где Recycle Group посредством визуальных и звуковых эффектов воспроизведут процесс отключения компьютера от сети, отводя зрителю роль участника процесса. Таким образом, по мнению авторов, зритель испытает ощущение машины в момент перехода из рабочего состояния к полному отключению, на пути движения к абсолютному „ничто“», — сообщили представители «Винзавода».

Выставка проходит в рамках проекта «Прощание с вечной молодостью», приуроченного к десятилетию ЦСИ, и параллельной программы 7-ой Московской международной биеннале современного искусства. Куратором выставки выступила Полина Могилина.

Инсталляцию можно будет увидеть до 22 октября с 12:00 до 20:00 во все дни, кроме понедельника. Вход — 200 рублей.