Институт «Стрелка» объявил новый набор на 2017/18 учебный год образовательной программы «Новая норма», в связи с чем завтра, 19 сентября, проведет день открытых дверей. Об этом сообщается на сайте института.

Во время знакомства с программой гости узнают о деятельности «Стрелки» и процессе поступления, пообщаются с выпускниками программы, посетят презентацию «Новой нормы».

Программа выглядит следующим образом: об Институте «Стрелка» (на русском языке); о поступлении и обучении на программе «Новая Норма» (на русском языке); выпускники Института о «Стрелке» (на английском языке).

Кроме того, в 19:30 на английском языке состоятся лекция и презентация программы от директора проекта Бенджамина Браттона.

Начало мероприятий в 18:00. Вход бесплатный.

Бесплатная образовательная программа «Новая норма» рассчитана на молодых специалистов из России и из-за рубежа из разных профессиональных областей — архитектуры, урбанистики, цифровых медиа, интерактивного дизайна, компьютерных технологий, кино, социальных наук и других. Занятия проводятся на английском языке и длятся 5 месяцев (с 31 января 2018 по середину июля 2018), включая исследовательские поездки по России и в Китай. Заявки принимаются до 1 ноября.